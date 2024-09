Rinvio di GTA 6 su PC | i fan dovranno attendere fino al 2026?

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo anni di attesa, il lancio di Grand Theft Auto 6 sembra destinato a essere ulteriormente posticipato, secondo recenti rumor che hanno agitato la rete. Le ultime indiscrezioni indicano che il gioco, previsto inizialmente per il 2025, potrebbe non vedere la luceal. La notizia è emersa da diverse fonti interne che parlano di unper garantire la qualità del prodotto, soprattutto per quanto riguarda la versione PC, che potrebbe arrivare con un ritardo significativo rispetto alle versioni per console PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Unnon del tutto inaspettato Crediti: Rockstar Games – VelvetMagL’idea di unper GTA 6 non è nuova, ma con le voci sempre più insistenti, le aspettative dei fan si sono ridimensionate.