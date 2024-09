Presentata la PlayStation 5 Pro il prezzo le caratteristiche il preorder e l’uscita

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Il mondo del gaming è in fibrillazione per la presentazione della nuova5 Pro. Nel corso della Technical Presentation, la Sony ha infatti svelato al mondo la variante della console che era stata lanciata nel 2020. L’evento, condotto da Mark Cerny, Lead System Architect di PS5 e PS4, ha permesso di apprendere anche leriguardanti la versione Pro della consolle che, pur mantenendo la propria compatibilità con il lettore dischi esterno per5, verrà proposta solo in versione digitale. Dettagli sono stati forniti anche in merito ale alle date die uscita. La nuova5 Pro Grazie all’utilizzo delle più moderne tecnologie, la5 Pro permette un’esperienza di gioco completamente rinnovata rispetto ai modelli precedenti.