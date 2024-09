Ponte di Piantravigne Ora è percorribile

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Un anno di lavori, oltre 500mila euro di investimenti e inaugurazione in occasione del passaggio della Marzocchina. E’ stata una domenica di festa per la comunità di, splendido borgo del Comune di Terranuova arroccato sulla Setteponti, nella zona delle Balze. C’è stato infatti il taglio del nastro del rinnovatoche collega la frazione. Sindaco, esponenti della giunta, consiglieri comunali e semplici cittadini hanno "battezzato" la struttura in contemporanea con il transito dei ciclisti che hanno preso parte alla "Marzocchina", la ciclostorica del Valdarno che, per la prima volta, è transitata anche lungo la Cassia Vetus. L’importo complessivo degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delammonta a 505 mila euro, di cui 230 mila finanziati con risorse comunali e 275 mila con fondi Pnrr.