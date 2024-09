Petrolio e inflazione la spirale che aumenta i prezzi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – L’economia moderna fortemente globalizzata è soggetta a fenomeni secondo i quali l’aumento del prezzo di un dato bene può avere ripercussioni molto ampie, sia a livello specifico che generale. È il caso ad esempio del, il cui aumento di prezzo comporta la crescita del costo dei beni energetici e del tasso di inlrazione. Più nello specifico, è stato stimato dalla Banca centrale europea che negli ultimi anni la crescita del 10 per cento delha portato i beni energetici a costare un più 0,4 per cento, con l’aumento generale deistimato allo 0,2 per cento. C’è, dunque, una stretta connessione tra il prezzo dele l’andamento dell’