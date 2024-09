Pecore scappano dal recinto paese invaso e multa al pastore

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Signa (Firenze), 10 settembre 2024 – Chi se le è ritrovate davanti, probabilmente per un attimo ‘si è stropicciato gli occhi’ pensando di essere in un paesino di montagna. Invece è successo a Lecore, che è sì una piccola frazione del Comune di Signa, ma non è certo circondata dai monti. Così cittadini e automobilisti, dopo esserseli stropicciati, gli occhi li hanno ‘strabuzzati’ occhi quando si sono trovati di fronte, nel cento del, un branco diintente a pascolare. Incuranti di quanto stava accadendo intorno a loro e della sorpresa che avevano generato. E’ successo due volte nel giro di pochi giorni e immediate sono state le segnalazioni fatte alla Polizia municipale, anche perché si trattava di animali riconducibili con certezza a un allevamento.