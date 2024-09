Parricida in fuga dalla giustizia da 29 anni dopo l’arresto la scarcerazione E i giudici negano l’estradizione in Brasile

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Milano, 10 settembre 2024 – Da quasi trent’il brasiliano Gustavo Miranda Braga Dos Santos schiva la. Unainiziata il 19 maggio 1995, quando uccise il padre a colpi di coltello durante una lite “per futili motivi” a Rio de Janeiro, che ora ha visto l’ultimo atto davanti alla sezione quinta penale della Corte d’Appello di Milano. Ihanno disposto infatti l’archiviazione del procedimento di estradizione verso ila carico del 51enne, in quanto l’uomo “non è reperibile sul territorio italiano” e “non si trova sottoposto a misura coercitiva”. È stato infatti arrestato nel 2022 in provincia di Varese,poche settimane di carcere è riuscito a ottenere la revoca della misura cautelare e, una volta in libertà, si è dato alla macchia, rifugiandosi probabilmente in un altro Paese europeo.