Ospedale di Foggia medici in trincea Tre aggressioni in pochi giorni | Introdurre l’arresto in differita

(Di martedì 10 settembre 2024) Leal personale medico nei pronto soccorso italiani si stanno trasformando in una vera e propria emergenza nazionale. A, la situazione appare particolarmente critica, con il capoluogo dauno ridotto a epicentro di violenti attacchi controe infermieri. Nella notte scorsa, al Policlinico Riuniti di, tre infermieri sono stati brutalmente aggrediti con calci e pugni da un giovane paziente in preda a uno stato di ansia. Il ragazzo, che non ha ancora compiuto 19 anni, è stato arrestato dai carabinieri, intervenuti su richiesta del personale. Le accuse a suo carico comprendono lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale. Ieri pomeriggio, inoltre, il figlio di un paziente che era in attesa al pronto soccorso si è scagliato contro due infermieri e un vigilante.