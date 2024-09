Milano apre in positivo ma il nuovo Apple Watch fa crollare Amplifon | attesa per il confronto Trump-Harris

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 10 settembre 2024) Le borse europee aprono in lieve calo, per poi riprendersi dopo poco: Francoforte a +0,03%, Parigi a +0,33%, e il Ftse Mib a +0,20% a 33.497 punti. Tuttavia, il rallentamento dell’inflazione in Germania ad agosto potrebbe favorire un possibile taglio dei tassi di 25 punti base da parte della Bce il 12 settembre. Lo spread Btp/Bund rimane stabile a 145,5 punti base indell’emissione di unBtp a 30 anni.segna un calo significativo dopo l’annuncio di: l’ha introdotto nuove notifiche per l’apnea notturna e gli AirPods Pro 2 offrono la prima esperienza all-in-one globale per la salute dell’udito.poi in America per iltra Donalde Kamala, che si terrà stanotte.