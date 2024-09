Meteo torna il caldo per 24-36 ore | da giovedì temperature in calo di 15 gradi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Nei giorni scorsi una forte ondata di maltempo ha spezzato l’afa agostana che opprimeva l’Italia da settimane. Nelle prossime ore, però, sul nostro Paese torneranno ile il sole. “Si tratterà di una fase interciclonica, un’effimera tregua dal maltempo, a cui farà seguito una fase autunnale con maltempo e fortetermico, fino a 15in meno”, spiega però ilrologo Lorenzo Tredici de iL.it.Leggi anche:, previsioni per domenica 8 settembre: l’Italia divisa in due trae maltempo Il ciclone che ci ha flagellato fino a ieri ormai si è spostato sui Balcani. Ma un secondo ciclone sta per raggiungere il Mediterraneo dalla Scozia: a iniziare da mercoledì sera in Italia arriverà dunque l’autunno. In queste 24-36 ore però il cielo sereno favorirà picchidi 31a Roma, 30a Latina e Napoli, con punte di 33al Sud.