L’U17 terza al memorial Aimar

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Primo appuntamento ufficiale di pre-season per l’Under 17 di coach Giordano Consolini che termina al terzo posto ilAlberto, quadrangolare disputato lo scorso weekend a Saluzzo (Cuneo). Rimaneggiata per via di numerose assenze, i baby sono stati sconfitti solo nelle battute conclusive in semifinale contro il Gran Torino per 91-98, dopo un match punto a punto (31-24, 49-50, 78-79, i parziali). Unahotels: Abreu 25, Baldasseroni 6, Borzacca 2, Bulgarelli 3, Cuoghi 3, Ghirardini, Hadzhyiev 17, Manfredotti A. 15, Marras 9, Morcavallo 1, Petacchi 10. Nella finale di consolazione contro il Don Bosco Crocetta di Torino, i biancorossi si sono imposti per 81-65 (21-22, 37-32, 58-47 i parziali). Unahotels: Abreu 19, Baldasseroni 5, Borzacca 5, Bulgarelli, Cuoghi 6, Ghirardini 9, Hadzhyiev 13, Manfredotti A. 11, Morcavallo 5, Petacchi 8.