L’amministrazione comunale commemora il colonnello Ferrajolo ucciso dai nazifascisti

(Di martedì 10 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Qui è in gioco l’onore della Patria”. E’ così che ilMichele, tra i cittadini più illustri di Acerra, replicò il 9 settembre del 1943 ad alcuni dei suoi soldati che gli proposero di arrendersi ai nazisti per avere salva la vita. Una decisione che gli costò la fucilazione da parte deima che tracciò un solco verso la rivolta contro il sopruso e gli oppressori. “E un mese dopo – sottolinea il sindaco Tito d’Errico – tutta la città diede prova di coraggio per la strenua resistenza al nazifascismo che culminò con l’Eccidio di Acerra”.