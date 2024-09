La consigliera Polcri si dimette Pecorai prenderà il suo posto dopo i contrasti sulla Due Mari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024)a Cristinanon è più consigliere comunale a Monterchi: ha rassegnato le proprie dimissionila decisione di estrometterla presa dal gruppo di maggioranza a seguito del movimentato consiglio comunaleE78. La sua presenza nella nuova legislatura è pertanto durata meno di tre mesi e ilrimasto vacante verrà occupato da Jacopo, primo dei non eletti; la ratifica avverrà nel corso della seduta consiliare di venerdì prossimo, 13 settembre, ma non è tutto: occorrerà infatti individuare ed eleggere anche il nuovo presidente del consiglio comunale, carica ricoperta proprio dalla. Elisa Valocchia è la figura indicata e le basteranno 6 voti (i consiglieri sono 10, più il sindaco) per diventarlo.