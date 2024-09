La borsa Thaden di Emily in Paris l’ha creata un artigiano italiano

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di martedì 10 settembre 2024) Cos’hanno in comune una designer svizzera e unultra novantenne toscano? E, soprattutto. come sono entrati nel mondi diin? A unire tutte queste realtà così diverse, almeno all’apparenza, è stata niente meno che un modello esclusivo di. Si tratta della The Whole, prodotta da, che farà la sua comparsa al braccio di Mindy negli episodi disponibili su Netflix dal 12 settembre e che è stata presentata anche come il modello piegato. A crearla è stata Kristina, come tutta la collezione Unfolding di cui fa parte. The Whole, l’innovativache vedremo inin– Fonte: Vogue ItaliaIl modello rientra in una serie di borse scultoree dove la forma è portatrice di un messaggio particolare senza, però, rinunciare alla sua effettiva praticità.