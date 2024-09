Juventus Koopmeiners si presenta ed infiamma i tifosi | solo i bianconeri

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Giornata dizione in casa. L’ex Atalanta Teunè pronto adre l’Allianz Stadium con gol e grandi prestazioni. “È stato molto emozionante arrivare qua. E’ una bellissima sensazione, sono davvero molto felice, eccitato, emozionato per questa nuova avventura e non vedo l’ora di cominciare”. Queste le prime parole del centrocampista nella sua conferenza stampa dizione. “Quando ero bambino ho sempre guardato le varie big e tra queste c’era la Juve – sottolinea il 26enne olandese – Quando sono arrivato in Italia mi sono reso conto di quanto fosse eccezionale, ho continuato a seguirla e giocando con l’Atalanta in questo stadio ho potuto assaporare questa atmosfera. Pensavo che sarebbe stato bello giocare con ie quando c’è stata l’opportunità non ho avuto dubbi.