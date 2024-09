Jake Paul vs Mike Tyson | pugni ben pagati ma a che costo?

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 settembre 2024) A Netflix cercano l’inimmaginabile, pur di tamponare l’emorragia di abbonamenti in corso. Basterà essere normali sottoscrittori mensili del servizio streaming, ad esempio, per usufruire il 15 novembre della visione di un evento che sconfina nell’assurdo:, lo youtuber autonominatosi pugile professionista, sfiderà il 58enne ex campione del mondo, in un incontro di boxe che si terrà nello stadio AT&T di Arlington, Texas (lo stesso che fu la culla dell’amore tra Taylor Swift e il campione di football Travis Kelce), proposto in diretta planetaria da Netflix. Chi sia Ironnon serve ricordarlo, perché è con lui che è calato il sipario sull’epoca d’oro della boxe, di cui è stato l’ultimo amatissimo-odiatissimo protagonista.