Incendio devastante un morto e tre feriti nell’appartamento andato a fuoco

(Di martedì 10 settembre 2024) Un graveè scoppiato nella notte a Montignoso, in provincia di Massa Carrara. Le fiamme, a quanto si apprende, si sono sprigionate al primo piano di un'abitazione. Avvertiti da alcune persone che si sono accorti del fumo, i vigili delsono arrivati nel giro di poco ma non sono riusciti a salvare tutti gli occupanti. Pesante il bilancio: un uomo di 73 anni èavvolto e altre tre persone risultano ferite anche se non sarebbero in pericolo di vita. L'allarme è scattato alle 23,40 dopo che alcuni residenti hanno chiamato la centrale di 118 riferendo di sentire delle urla provenire dall'edificio vicino. Sei le persone evacuate: per loro l'amministrazione comunale ha trovato sistemazioni temporanee.