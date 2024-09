Imbratta cavalcavia e sale su un albero per fuggire dai carabinieri | denunciato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 10 settembre 2024) Trescore Balneario. Durante la nottata dello scorso 6 agosto, idi Trescore Balneario, durante un servizio di controllo hanno sorpreso due uomini travisati mentrevano con uno spray ildella Statale 42 all’altezza dell’uscita per Trescore Balneario. I due giovani, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga, a piedi hanno raggiunto un parco vicino al. Inseguiti daiuno dei due giovani è stato individuato su unmentre cercava di nascondersi. Il ventenne, residente a Cenate Sotto, aveva ancora le mani sporche di vernice ed era in possesso di sei bombolette spray. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro ed il giovane è statoin stato di libertà . Sono attualmente in corso le indagini finalizzate all’individuazione del complice da parte deidi Trescore Balneario.