Il video di Kate Middleton? Con la regina Elisabetta c’era una recita qui c’è solo puro amore | parla il biografo reale Robert Jobson

(Di martedì 10 settembre 2024) L’immagine dialla guida di una Range Rover nel mezzo della campagne è la metafora più forte delpubblicato lunedì per comunicare al mondo che la chemioterapia è finita e adesso lei si può considerare “cancer free”. In questo passaggio ci sono passato e futuro e c’è ciò di cui è convinto il giornalista, autore del libro uscito lo scorso agosto, “Catherine, la Principessa del Galles”. “Da adesso in poi – ha chiarito durante un incontro con i giornalisti della FPA, la stampa estera di Londra – il ruolo disarà quello di essere una preziosa consigliera di William nel processo che sta ridisegnando la monarchia”. Non una consorte silenziosa e discreta, impegnata a non fare ombra sul sovrano, come si è sempre chiesto ai coniugi di re e regine, ma una compagna al fianco del futuro re che ha già dimostrato di meritare questo ruolo.