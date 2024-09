Il programma di Balata per riformare la Serie B | format vantaggi economici e infrastrutture

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 10 settembre 2024) Il presidente della Lega B Mauroha in mente undi riforme basato su alcuni punti fermi. Secondo quanto riferito da ‘Il Sole 24 Ore’ il primo è quello della difesa deldel campionato, ritornato a 20 squadre proprio durante la sua gestione. Ma va affrontata l’asimmetria tra promozioni in A e retrocessioni in B, portando anche queste ultime a tre. Perva anche rafforzato lo sviluppo di un modello virtuoso in grado di generare valore, promuovendo la stabilità della competizione, la sostenibilità e la pianificazione economica e finanziaria, attirando nel campionato un numero maggiore di talenti, aumentando la globalizzazione delLNPB dentro e fuori dal campo.