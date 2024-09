Ida Platano da censura sui social è il caos | Sempre mezza n*da la sua replica

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di martedì 10 settembre 2024) Idaè stata presa nuovamente di mira sul web. La donna ha recentemente pubblicato dei video alquanto criptici in cui ha tirato in ballo Uomini e Donne e Maria De Filippi. Proprio in tale clip, però, alcune persone, invece che soffermarsi sui contenuti, si sono soffermate su un dettaglio in particolare, ovvero, il suo abbigliamento particolarmente succinto. Ecco cosa è successo. Il web contro Idaper il suo abbigliamento succinto Tra le sue Instagram Stories Idasi è mostrata nella sua quotidianità mentre era in giro per la città a fare delle commissioni. Per l’occasione, la donna ha indossato una maglia senza reggiseno al di sotto. Ebbene, questo dettaglio è stato notato dagli utenti del web che, infatti, non hanno esitato a farglielo notare anche in maniera piuttosto pungente e sarcastica.