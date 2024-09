I leoni di Sicilia la serie TV su Rai 1 | cast trama e quante puntate sono

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 10 settembre 2024) Arriva in prima visione in chiaro, ladi. Basata sul romanzo omonimo di Stefania Auci, è stata realizzata nel 2023 e diretta da Paolo Genovese. A trasmetterla per la prima volta in TV è la Rai che, a partire dalle ore 21.30 di martedì 10 settembre, proporrà gli episodi in prima serata su Rai 1 (due episodi ogni martedì). Incentrata sulla storia della famiglia Florio, una delle dinastie più influenti nelladel XIX secolo, lavanta uncon importanti nomi del cinema italiano, come Michele Riondino e Miriam Leone. Qui di seguito potete trovare ilcompleto de Idi, oltre alla, il trailer e altre utili informazioni.