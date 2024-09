Ho tradito mio marito con lui Camilla confessa poi la decisione e la psicologa spiega | Perché l’ha fatto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 settembre 2024) Una nuova vicenda clamorosa è stata raccontata nelle storie di vita e infedeltà di Repubblica. E riguarda un’avvocatessa 45enne, che si chiamaM., originaria di Roma. Il suo matrimonio è stato messo a repentaglio per una sua debolezza: “Nel mio caso si tratta del ‘primo grande amore’, l’ex di cui avevo perso le tracce da vent’anni. A Giulio non ho mai smesso di pensare, come un ricordo tenero e intimo che ti fa sorridere e di cui nessuno sa. Ci siamo persi nel tempo e le nostre esistenze sono andate avanti”. Poiha aggiunto sul matrimonio e sul suo tradimento: “Gli scenari sono cambiati, è vero, sono una donna sposata da due anni, ma quando poco tempo fa mi ha contattato sui social per sapere come stavo, ho capito che quel sentimento per lui (un’infatuazione?) non si era mai sopito del tutto.