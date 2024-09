Half marathon | una domenica tutta di corsa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 10 settembre 2024) Atleti e appassionati provenienti a centinaia da ogni parte d’Italia e dall’esteroprossima, 15 settembre, vivacizzeranno Porto San Giorgio dando vita sul lungomare alla 41esima edizione delladel Piceno Fermano, ottavo Memorial Egidio Lattanzi. La manifestazione, organizzata dall’associazione Valtenna, in collaborazione con i Comuni di Fermo e Porto San Giorgio, è ormai parte integrante degli eventi tradizionali della città. E’ molto apprezzata per il fatto che coniuga valori importanti legati allo sport, al turismo ed alla solidarietà. Si articola in diverse competizioni: la mezza maratona, la 10 chilometri non competitiva con altimetria zero e la camminata di 5 chilometri, passo libero per famiglie e bambini. Il via sarà alle 9 da una postazione sul lungomare centro che fungerà anche da arrivo.