Come risparmiare sulla bolletta della luce in base alle fasce orarie

(Di martedì 10 settembre 2024) Roma, 10 settembre 2024 – Le bollette rappresentano una voce di spesa sempre molto importante nel bilancio di una famiglia, specie in momenti contraddistinti da inflazione e forte fluttuazione dei prezzi. Electricity bill with light bulb, several coins and pen on the desk. Concept of electricity prices and tax payments. Per potersue gas ci sono una serie di buone pratiche che possono essere adottate dai consumatori, alcune rivolte a un minore consumo delle utenze stesse, altre orientate ad avvalersene in maniera più consapevole. Su quest’ultimo aspetto si ricorda che il prezzopuò diminuire, anche di molto, se si utilizzano gli elettrodomestici casalinghi durante leo nei giorni in cui la corrente elettrica costa di meno.