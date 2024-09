Ciclismo l’Astana licenzia il giovane Ilkhan Dostiyev per doping

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 10 settembre 2024) Casoall’interno delQazaqstan. Il corridore è, 22enne kazako, fermato dall’UCI per la positività alla CERA dopo un controllo a sorpresa dello scorso 30 luglio. Il team ha contattato l’atleta, che ha ammesso l’utilizzo della sostanza proibita senza difese: ammissione che ha portato alla risoluzione del contratto. Il general manager delAlexander Vinokurov si è detto molto deluso dall’accaduto: Questa notizia è stata per noi uno shock e una delusione. Avevamo fiducia income uno dei pilastri della squadra e nutrivamo grandi aspettative nei suoi confronti, che ora sono andate completamente in frantumi. Dopo aver ricevuto l’informazione, abbiamo prontamente contattato il corridore e chiesto una spiegazione, cheha fornito, esprimendo anche la piena disponibilità a collaborare con l’UCI e le autorità anti“.