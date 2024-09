Chi Può Batterci? | Liorni fa squadra con 5 vip Ecco chi sono

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di martedì 10 settembre 2024) E’ in arrivo un nuovo game show su Rai 1, in onda in prima serata sabato 21 settembre contro il ritorno di Tú Sí Que Vales. Si tratta di Chi Può? e a condurlo sarà Marco, chiamato al doppio ruolo di conduttore e concorrente. Ma chi ci sarà e come funziona?tutto quello che c’è da sapere. Chi Può?: 6 vip contro un ‘muro’ di 101 persone In Chi Può? il pubblico in studio avrà la possibilità di sfidare unacomposta da 6 personalità del mondo dello spettacolo. Una di queste sarà Marco, giocatore insieme a Diana Del Bufalo, Ivan Zazzaroni, Max Giusti, Pierpaolo Spollon e Romina Power. Unadi vip che giocherà contro il pubblico in studio, disposto in una sorta di ‘muro’ formato da 101 persone, tutte in gioco. Chi Può?: il meccanismo Ogni personaggio sarà rappresentante di una materia.