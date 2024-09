Cari ingenui amici occidentali i crimini russi in Ucraina non sono diversi dai quelli nazisti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di martedì 10 settembre 2024) Dopo due anni e mezzo di brutale aggressione e di crescenti prove didi guerra commessi dai soldati, alcune persone fuori dall’si aggrappano ancora alla speranza che la realtà di ciò che sta accadendo innon sia così cupa come sembra: una nazione di quasi centocinquanta milioni di persone non può sostenere l’invasione del suo vicino e i soldatinon hanno altra scelta che obbedire agli ordini – è la guerra di Vladimir Putin. Ma la realtà è triste. La gente deve fare i conti con il fatto che un uomo apparentemente normale, con una famiglia, con le sue speranze e i suoi sogni, può partecipare all’invasione di un Paese in cui commette atti di tortura, stupro e omicidio. È questa capacità di crudeltà – la sua abilità di sopprimere la sua umanità, se mai è esistita veramente – che lo rende così terrificante.