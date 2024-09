Asllani serata storta | l’Albania sconfitta in casa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 10 settembre 2024) Niente da fare pernella seconda giornata del Gruppo 1 della Lega B di UEFA Nations League. La nazionale di, che ora farà ritorno all’Inter, esceper 0-1 a Tirana contro la Georgia. LA SFIDA – La Georgia si prende il primo posto nel Gruppo 1 della Lega B di UEFA Nations League, a punteggio pieno. La sfida tra le due squadre che avevano vinto alla prima giornata, condi Kristjanche si era imposta per 1-2 contro l’Ucraina, finisce con un successo ospite per 0-1. A Tirana decide un siluro di Giorgi Kochorashvili, che al 71? va via a due avversari e da poco più di venti metri fa partire un super destro che si insacca sotto la traversa col portiere avversario Thomas Strakosha. Pernovanta minuti in campo. Albania-Georgia 0-1:sconfitto Gol: 71? Kochorashvili.