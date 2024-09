Ancora violenza negli ospedali Medico preso a calci da un paziente durante un esame

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 settembre 2024) Ennesima aggressione ai danni del personale sanitario oggi, 10 settembre 2024, in Puglia. Undell’ospedale Francesco Ferrari di Casarano, Lecce, è stato aggredito fisicamente da ununurologico. Mentre veniva preparato per una cistoscopia, ilha avuto una reazione violenta, culminata con uno al basso ventre delin servizio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto e l’uomo è stato identificato e denunciato.Leggi anche: Cerignola, le immagini dei medici dopo il pestaggio: spaventati e traumatizzati Questo episodio si aggiunge a una serie crescente di violenze contro il personale sanitario in Puglia, con casi analoghi avvenuti recentemente anche al Policlinico di Foggia.