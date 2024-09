A Marzamemi il Festival internazionale delle Identità del Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 10 settembre 2024)(Sr), 10 set. (askanews) – Si accendono i riflettori sulla terza e rinnovata edizione delCineFest in scena dall’11 al 15 settembre nella cittadina siciliana, in cui si intrecciano radici identitarie, contaminazioni e valorizzazione del territorio. Cinque giornate di cinema, letteratura, arte, scienza e culture enogastronomiche. La presentazione della kermesse è avvenuta nella sala degli specchi del Comune di Noto. Tante le novità di questa edizione e una nuova Direttrice Artistica, Rossana Danile che ne ha tracciato la nuova rotta e delineato i contorni. “Il messaggio che intendiamo rilasciare al grande pubblico è già racchiuso nel paradigma ‘radici,, nuovi innesti’. Siamo in uno stesso viaggio esistenziale, che ha radici, che ha un percorso formativo che chiamiamoe innesti.