Tentato furto di rame a Roma | arrestati tre ladri

(Di lunedì 9 settembre 2024) Fermati tre individui mentre tentavano di rubare cavi dinel quartiere Appio Latino Nella notte tra l’8 e il 9 settembre, tre individui sono statimentre tentavano di rubare cavi diin via Davila, nel quartiere Appio Latino. I, due cittadinini e una cittadina romena, sono stati sorpresi all’interno di una cabina di Areti, azienda di distribuzione elettrica, con 25 metri di cavi digià pronti per essere portati via. L’intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di bloccare i tre sul posto, impedendo il. Tutti e tre glisono accusati die saranno processati per direttissima.