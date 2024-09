‘Stregarti’ e ‘Xcorrere la Storia’ dal 14 settembre tanti eventi a Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tempo di lettura: 4 minutiCultura, storia, sport. Sono le coordinate su cui si muovono due distinte manifestazioni che però hanno un filo comune che le unisce e che in sostanza si riunisce attorno a. Comincia sabato 14“Stegarti” e sabato 21si svolgerà la gara podistica “Xcorrere la storia”: insomma, un doppio evento fatto di cultura,, monumenti della storia bimillenaria del capoluogo sannita. Il variegato cartellone è stato presentato questo pomeriggio al Teatro Romano nel corso di un incontro condotto dalla giornalista Maria Teresa De Lucia. Le iniziative sono state curate da ASD Podismo, Pro Loco Samnium e Libertas per consentire di fatto alla cultura in senso ampio di incontrare lo sport, o almeno una sua disciplina prestigiosa in una quattro giorni da correre e percorrere tra i monumenti storici della città.