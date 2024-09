Stop alle auto diesel e benzina il piano del governo italiano per prorogare la data

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tra i tanti temi di discussione all’interno delc’è sicuramente loprevisto dal Green Deal Ue per il 2035. La linea dell’esecutivo di Giorgia Meloni è quella di intervenire per modificare le regole attuali, specie dopo che il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che in occasione del vertice sul settore promosso dall’Ungheria, in programma il 25 settembre 2024, presenterà a Bruxelles la proposta formale di anticipare alla prima parte del 2025 la revisione sullo. Urso, si legga l’intero, ha dunque chiarito qual è ildell’Italia, fortemente preoccupata dall’ancora ampia incertezza sul tema, dai tempi lunghi di decisione europea e dell’impatto che tutto questo potrebbe avere sull’interno comparto produttivomobilistico locale.