Squalifica per Lino al Grande Fratello? Cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 9 settembre 2024) Gli insulti omofobi cheGiuliano ha rivolto a un tiktoker e conduttore napoletano hanno scatenato un’enorme polemica sul web e secondo alcuni la sua partecipazione al reality sarebbe a rischio. Il portale televisivo Davide Maggio in un recente articolo ha addirittura invocato ladel volto di Temptation Island. “è da! C’è poco da aggiungere:Giuliano non deve entrare nella casa. Il paradosso è che sia stato scelto proprio come concorrente da annunciare su Canale 5 nel prestigioso salotto di Silvia Toffanin. Evidentemente al GF non sanno proprio come non darsi la zappa sui piedi. La prima domanda che ci si pone è perché sia stato sceltoGiuliano che già a Temptation Island, in onda sulla stessa rete, aveva dato il peggio di sè. E, a dirla tutta, poco sorprende il suo commento sui social”.