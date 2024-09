Sinner vince US Open il nuovo ranking Atp e quanto guadagna

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 9 settembre 2024) (Adnkronos) – Jannikgli US2024, blinda il primo posto nelAtp e oggi 8 settembre intasca un assegno di 3,6 milioni di dollari con il trionfo in finale a New York contro lo statunitense Taylor Fritz. Il 23enne azzurro conquista il secondo titolo della carriera in uno Slam dopo la vittoria negli Australianall’inizio del 2024. La cavalcata a Flushing Meadows consolida il primato dinella classifica Atp, guidata ormai da 14 settimane. L’altoatesino, già strasicuro di un posto nelle Atp Finals di Torino, vola a 11.180 punti e ha oltre 4000 punti di vantaggio sul tedesco Alex Zverev, secondo neldavanti allo spagnolo Carlos Alcaraz e al serbo Novak Djokovic. Fritz, al tappeto nella prima finale Slam della sua carriera, si consola salendo dal 12esimo al settimo posto. Nella fase finale della stagione,deve difendere 2.