Rogo in un parcheggio Distrutti moto e scooter

(Di lunedì 9 settembre 2024) VIAREGGIO Sarà sicuramente un caso forse no. Ma di certo la notte tra sabato e domenica è stata al quanto movimentata al Varignano dove, oltre alla Baldoria con il ferimento di un giovane che ha avuto la necessità di essere portato al Pronto Soccorso per le lievi ustioni riportate durante la Baldoria quando è stato investito da una fiammata di ritorno, nel corso della notte a seguito di un incendio sono andatiunae quattro. È accaduto all’interno deldi un condominio. Le fiamme hanno annerito anche parte del palazzo. Fortunatamente, grazie ail pronto intervento dei vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, non ci sono stati feriti o intossicati, e nessun abitante del palazzo è stato costretto ad evuacare.