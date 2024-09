Quanto ha guadagnato Sinner vincendo gli Us Open Il suo montepremi nel 2024

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) New York, 9 settembre– Janniksempre più nella storia. Il numero 1 del tennis mondiale ha conquistato lo Usbattendo in finale l’idolo di casa Taylor Fritz e diventando così il primo italiano a prendersi lo scettro di New York. Per il tennista azzurro è anche il secondo titolo Slam della stagione (e della carriera), dopo il trionfo a gennaio agli Australian. Insomma, è unstellare per Jannik. Che nella classifica Atp ha fatto letteralmente il vuoto, sfondando la quota degli 11mila punti: per intendersi il secondo in graduatoria, il tedesco Sasha Zverev, ha poco più di 7mila punti. TOPSHOT - Italy's Jannikkisses the trophy after winning his men's final match against USA's Taylor Fritz on day fourteen of the UStennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center in New York City, on September 8,