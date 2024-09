Pattinaggio la rassegna iridata è cominciata ieri in Romagna World Skate Games lo spettacolo a Rimini Pari e Cavallini adesso pensano in grande

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Non ci saranno, almeno in gara, due star del calibro di Rebecca Tarlazzi e Giada Luppi, che hanno dato addio alagonistico, ma daospita ie, al via, ci saranno tanti portacolori delle Due Torri. E’ il caso di Ludovica, classe 2007, residente a Casalecchio e punto di forza dell’Up Calderara, che gareggerà insieme con il coetaneo Noah, originario di Albinea (Reggio Emilia) e atleta della Tm Roller Academy. Ludovica e Noah sono campioni italiani ed europei delle coppie artistico jeunesse 2023 e campioni europei nelle coppie artistico cadetti 2022.hanno vinto sia nel 2022 sia nel 2023 la prima tappa dia Trieste. Tra i protagonisti del Talent Show di Novara, i due sono giunti secondi al trofeo Barbe d’argento agli italiani.