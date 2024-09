Paralimpiadi di Parigi 2024 i numeri e i volti di un’Italia da record | 24 ori 71 medaglie e sesto posto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) Partecipare, gareggiare, ma soprattutto vincere. La missione (compiuta) della delegazione più numerosa di sempre della squadra italiana (141 atleti in 17 discipline diverse) allediterminate l’8 settembre. Un bilancio da, probabilmente oltre le aspettative anche degli stessi sportivi protagonisti e dei dirigenti del Comitato italiano paralimpico. Le atlete e gli atleti azzurri hanno conquistato ben 24d’oro, 15 d’argento e 31 di bronzo, per un totale di 71 podi, chiudendo alnelre complessivo. Si tratta di un risultato straordinario per il movimento paralimpico italiano che porta a casa duein più rispetto a quelle vinte ai precedenti Giochi Paralimpici Estivi di Tokyo.