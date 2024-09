Orient Express saluta la Louis Vuitton Cup Altra prova di forza di Ineos Britannia

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024)non riesce nell’impresa, perde anche cone viene ufficialmente eliminata dallaCup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nel Match Race della 37ma America’s Cup. La barca francese chiude dunque al quinto e ultimo posto il round robin con una sola vittoria (al debutto contro Alinghi) e 7 sconfitte, mancando il pass per le semifinali della Challenger Selection Series. Con questo risultato si delinea quindi il quadro delle semifinaliste, in attesa di scoprire quali saranno gli accoppiamenti: Luna Rossa Prada Pirelli,, American Magic e Alinghi Red Bull Racing. Ancora da stabilire il primo posto nel girone (potenzialmente decisivo il prossimo match race tra Italia e Svizzera), che garantisce la possibilità di scegliere il team da fronteggiare al prossimo turno in semifinale.