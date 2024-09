NM Live | un tridente come quello del Napoli difficile da trovare McTominay grande calciatore ed altro…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 9 settembre 2024) NM– Cristian Bucchi, Gennaro Scarlato, Rubens Pasino, Arturo Muselli, Rosario Pastore ed Antonio Petrazzuolo hanno partecipato a “MAGAZINE”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Bucchi: “, Raspadori è forte e sarà un punto di riferimento delper tanti anni, non credo che Antonio Conte tornerà al 4-3-3” CRISTIAN BUCCHI, allenatore ed ex attaccante del: “è unimportante e negli ultimi due anni con il Manchester United è arrivato al top.