Niente era ovvio in questa Vuelta niente è ovvio in Primoz Roglic

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ha dovuto inseguire a lungo, ha eroso secondi a manciate, spesso a decine, se lo è lasciato alle spalle quasi sempre, ma se lo è trovato quasi sempre davanti ancora in maglia rossa, con sempre meno secondi di vantaggio, ma comunque lì, primo tra tutti. Non se l'era immaginata così la2024,. Non avrebbe mai pensato di dover rincorrere, e con più di un affanno, Ben O'Connor per quasi due settimane. Lo ha dovuto fare per bravura e tempismo dell'australiano e per distrazione e mancanza di tempismo suo e della sua squadra. Giovedì 22 agosto O'Connor aveva disegnato ruote su asfalto il suo capolavoro: una fuga infinita, prima tra tanti, poi tra pochi, infine da solo, che aveva cambiato i connotati alla corsa. Si era trovato meritatamente in testa alla classifica con quasi cinque minuti sullo sloveno. Andrà in crisi, hanno pensato in tanti. Non lo ha mai fatto.