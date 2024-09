Nations League 2024-2025 torna in campo l’Italia contro Israele | quando in tv

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 9 settembre 2024) Dopo la vittoria delsulla Francia, la Nazionale di Spallettiinl’. Secondo appuntamento con lache vede impegnati gli azzurri in un match sulla carta più facile. Vediamo insieme dove vedere la gara.-Italia di: dove vederla in tv e streaming Ancora un impegno per la Nazionale di Luciano Spalletti che scende inper la seconda giornata della fase a gironi della nuova-25. Questa volta gli azzurri se la devono vederein una partita che, causa guerra e per motivi di sicurezza, si gioca sulneutro nello stadio Bozsik Arena di Budapest (in Ungheria). Anche questa partita sarà trasmessa in chiaro e andrà in onda lunedì 9 settembrein prima serata su Rai1, con calcio d’inizio alle 20.45. Prima ci sarà un pre-partita dalle 20.35, subito dopo il Tg1.