Minaccia di morte la compagna arrestato a Tor Bella Monaca

(Di lunedì 9 settembre 2024) Roma, 9 settembre 2024 – I Carabinieri della Compagnia di Frascati hannoun cittadino italiano di 46 anni, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti dellaconvivente. A seguito di una segnalazione giunta al numero di emergenza 112 NUE, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti in un’abitazione di via Giacomo Galopini dove una donna, in stato di agitazione, ha raccontato ai militari di essere stata aggredita fisicamente dal compagno convivente e di subire, quasi quotidianamente, violenze fisiche e minacce dida parte dell’uomo. La donna, a seguito delle lesioni riportate, è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico Tor Vergata dove è stata medicata con 3 giorni di prognosi.