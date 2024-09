Mezzo secolo di Gruppo Kos | | La nostra regione fiore all’occhiello

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 9 settembre 2024) KOS È IL PIÙ IMPORTANTE polo sanitario privato delle Marche. Laura Benedetto (nella foto in alto), amministratrice delegata Sanatrix gestioni e direttrice generale della Riabilitazione e Psichiatria delKos, ci ha illustrato l’importanza del e nel territorio, compreso quello centrale marchigiano: "Kos è uno dei principali gruppi sanitari privati italiani, attivo nell’assistenza socio-sanitaria, nella psichiatria, nella riabilitazione, nella diagnostica e nella medicina per acuti. Gestiamo circa 170 strutture con oltre 13.000 posti letto in Italia, prevalentemente nel Nord e Centro Italia, e in Germania.