Maltempo a Napoli | crolla un albero al Vomero tre persone vive per miracolo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 9 settembre 2024) Tragedia sfiorata, questa mattina, al, quartiere bene di. Une’ caduto in via Gian Lorenzo Bernini. Padre e figlia hanno per poco evitato di essere travolti dall’, mentre un automobilista se l’e’ cavata con tanta paura e qualche danno per la macchina. A raccontare l’accaduto e’ l’avvocato Riccardo Guarino, presidente dell’associazione Rinascimento partenopeo: il professionista stava accompagnano la figlia piccola a scuola, i due erano a piedi. “Siamo vivi per– ha affermato Guarino -. Sono passato con mia figlia su quelle strisce pedonali pochi secondi prima che l’sse. E come me tanti altri genitori che accompagnavano i figli a scuola”, ha spiegato. Meno fortunato un automobilista che si e’ trovato a passare proprio mentre l’e’ venuto giu’.