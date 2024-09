Kate Middleton annuncia | ho completato la chemioterapia

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 9 settembre 2024), principessa del Galles, ha parlato oggi del suo sollievo per averil ciclo di, in un video diffuso da Kensington Palace. La principessa e futura regina ha rivelato a marzo che era in cura per il cancro ed è stata lontana dai riflettori per gran parte di quest'anno. Nei prossimi mesi presenzierà ad alcuni impegni, che potrebbero includere eventi commemorativi a novembre e il suo annuale concerto di canti natalizi.Nel commovente video messaggio ha detto che quest'anno è stato "incredibilmente duro" e "che la vita come la conosci può cambiare in un istante". Questo ultimo aggiornamento sulla salute diinvia un messaggio positivo sui suoi progressi, ma c'è ancora strada da fare. Kensington Palace ha indicato che non è possibile in questa fase affermare se abbia debellato del tutto il cancro.