Jannik Sinner trionfa agli US Open | ecco l’outfit della vittoria

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 9 settembre 2024)USe porta l’Italia in cima alle classifiche mondiali del tennis. Con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, batte l’avversario Taylor Fritz, aggiudicandosi, primo italiano nella storia di questo sport, l’ambito trofeo. E’ il secondo Slamsua carriera e tutti gli occhi sono puntati su di lui. Questa appena trascorsa è stata peruna settimana intensa, di fatica e successo; forte delle proprie capacità atletiche ma allo stesso tempo provato dopo la questione doping che, per quanto già archiviata a suo favore, ha inevitabilmente portato qualche scossone nella preparazione mentale dell’atleta numero uno al mondo. Acqua passata: a Flushing Meadows il tennista è salito sul gradino più alto del podio. E in campo ha portato i migliori sponsor.