Jannik Sinner oltre gli US Open Un 2024 da consacrazione che non è ancora finito

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 9 settembre 2024) Oramai è tranquillamente possibile dirlo:si è consacrato. Non già come tennista di primissimo piano, perché quello già lo era nei tre anni tra il 2021 e il 2023, ma anche e soprattutto come campione in grado di mettere insieme una delle stagioni più impressionanti che il tennis ricordi. Due Slam, due Masters 1000, due ATP 500, un record di 55 partite vinte su 60. Per capirci, dopo 60 incontri e due Slam vinti questo è materiale riservato ai più grandi: sono solo McEnroe, Dokovic, Connors, Borg, Nadal, Federer e Lendl ad aver fatto meglio, con il primato che resta a Mac. E sarà imbattibile praticamente per sempre, perché quel 1984 da 59-1 nelle prime 60 non è umanamente replicabile (solo Djokovic ci è andato molto vicino nell’anno monstre 2011). Con questo successoentra davvero in una dimensione diversa, quella di chi è qui per restare.