Il tuo curriculum è stato approvato

Leggi tutta la notizia su butac

(Di lunedì 9 settembre 2024) Ci risiamo, un’altra truffa, o meglio un’altra versione della solita truffa, ce l’avete segnalata tutta estate, ma sempre raccontandoci solo della prima chiamata, quella fatta attraverso una chiamata con voce registrata che ci invita a contattare lo stesso numero su whatsapp. Stavolta, dopo mille segnalazioni, la chiamata è arrivata a me e ho potuto superare la prima fase, e contattare il numero via whatsapp per vedere dove volevano andare a parare, solo per scoprire che il modus operandi è lo stesso identico di quegli altri messaggi sui facili lavoretti da svolgere a casa. Solo l’incipit cambia. Mentre nel caso dei facili lavoretti venivamo contattati direttamente via whatsapp stavolta prima si riceve questa chiamata in cui una suadente voce ci comunica che il nostroe che vogliono che siamo noi a ricontattarli.